Rapallo: “Concerti Aperitivo” con il Magnasco Quartet

Dal Maestro Alessandro Magnasco riceviamo e pubblichiamo

Dopo lo straordinario successo del concerto di apertura di domenica scorsa, la XVª edizione dei “Concerti Aperitivo” – organizzati da A.Mu.S.A.- Associazione Musicale S. Ambrogio, con il patrocinio e il contributo del Comune di Rapallo, continuerà domenica 16 febbraio (ore 16.00) sempre al Teatro di Rapallo con un altro attesissimo concerto.

Il secondo appuntamento della rassegna vedrà protagonista il Magnasco Movie Quartet: Gianluca Campi – Fisarmonica, Andrea Cardinale – Violino, Francesco Gardella – Clarinetto, Alessandro Magnasco – Pianoforte con un Omaggio a Ennio Morricone, premio Oscar 2016 e punta di diamante della composizione musicale dedicata ai film. Un concerto per far rivivere emozioni legate ad alcuni dei capolavori cinematografici più importanti degli ultimi decenni.

Programma

Nuovo Cinema Paradiso

La leggenda del Pianista sull’oceano

Il vento, il grido (da Le Professionnel)

Il Tangone (da I Basilischi)

C’era una volta in America (Main theme and Deborah’s theme)

Love affair

Sacco e Vanzetti

Saharan Dream

Gabriel’s Oboe

A Mozart reicarnated

Chi mai (da Le Professionnel)

Addio a Cheyenne (da Per un pugno di Dollari)

Per un pugno di dollari

C’era una volta il west

Giù la testa – Il Buono, il brutto, il cattivo

I musicisti del Magnasco Movie Quartet, sono artisti che hanno avuto modo di esibirsi in svariate parti del mondo ( Italia, Francia, Spagna, Svezia, Belgio, Germania, Svizzera, Austria, Portogallo, Rep.Ceca, Usa, Brasile, Uruguay, Giappone, Corea, Malesia, Australia…) sia da solisti sia collaborando tra loro sempre con grande riscontro di critica e pubblico. Caratteristica peculiare di questo ensemble è che, partendo dall’assoluto valore solistico dei singoli componenti (tutti vincitori di Concorsi Internazionali relativi al proprio strumento), si sia riusciti a dare vita ad un gruppo in cui le individualità lasciano il posto ad un’unica identità interpretativa. Recentemente ospitati da alcune tra le più importanti associazioni musicali italiane si sono distinti soprattutto per affiatamento e ricercatezze dinamico-interpretative. Il Magnasco Movie Quartet incide per la Drc – Dryno Record Company.

L’ingresso ai concerti è a pagamento: € 8,00 (biglietto intero), € 5,00 (soci A.Mu.S.A.); al fine di favorire la cultura musicale fra i giovani, l’entrata è gratuita per i minori di 18 anni. Al termine di ogni concerto verrà offerto nel foyer un aperitivo al pubblico intervenuto. Per informazioni e prenotazioni Tel. 328/4926871 – info@amusa.it oppure visitare il sito www.amusa.it