Sembra un virus che si diffonde nei cimiteri. Prima a Camogli (vedi foto); poi a Recco. Ed ora a Rapallo; nel cimitero di San Pietro in un campo dove era prevista l’inumazione di diverse tombe. Durante i lavori, un escavatorino avrebbe danneggiato ben diciotto tombe. a denunciare la vicenda, i familiari di un defunto la cui tomba è stata parzialmente spezzata. In Comune è scattata un’inchiesta interna per conoscere dinamica.

Nei casi di Camogli e Recco sulle tombe erano stati gettati dei detriti