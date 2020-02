In località Sant’Anna, lungo la via Aurelia a cavi di Lavagna, in tarda mattinata uno scooter con due persone a bordo è finito contro la portiera improvvisamente spalancata di un’auto posteggiata. Sul posto il 118 che ha deciso il trasferimento delle due persone che viaggiavano sullo scooter in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Secondo una prima versione di un testimone, lo scooter sarebbe stato investito da un’auto caduta da una bisarca; versione errata.