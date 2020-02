Chiavari: una conferenza sull’Osservatorio di Samarcanda

Dall’Associazione Sestante riceviamo e pubblichiamo

Conferenza di Venerdì 14 Febbraio dalle 21 alle 23 nella Sala Livellara di Via Delpino 2 – Chiavari – Ingresso libero

Nata da un’esperienza di viaggio di Alessandro Mazzetti, la conferenza ci porterà alla scoperta di luoghi non consueti, e sarà occasione per ripercorrere una tappa significativa della storia dell’astronomia: l’attività dell’Osservatorio costruito nel 1428 a Samarcanda per volontà di Ulugh Beg, governatore della regione nonché matematico ed astronomo, che vi chiamò a collaborare altri 60 valenti matematici ed astronomi.

Mostra su Leonardo sconosciuto e i sentieri stellari da Venerdì 14 Febbraio a Sabato 29 Febbraio nella Torre Civica di Via della Cittadella di Chiavari

Ingresso libero

La Mostra, con l’ausilio di 50 pannelli, della Sfera armillare, dell’astrolabio e della grande carta del cielo stellato (realizzati con l’Istituto Idrografico della Marina), illustra aspetti inediti dell’opera e della vita di Leonardo da Vinci:

Astronomo, Botanico, Cerimoniere, Cuoco, Favolista, Geologo,

Inventore, Meteorologo, Ottico, Pittore, Scultore e Urbanista.

Al Venerdì e al Sabato pomeriggio, con l’ausilio di video e di foto, verrà spiegato il significato e l’utilizzo, anche ai giorni nostri, dei sentieri stellari, già ben noti ai tempi di Leonardo.

La Associazione è ben lieta di accogliere scolaresche e altre associazioni, previo appuntamento telefonico al 333-9782629.