Chiavari: “Occorre prolungare viale Kasman”

Da Marco Conti, Liguria Popolare, consigliere Città metropolitana di Genova

e capogruppo “Riprenditi Sestri-Sestri Popolare” in Consiglio comunale a Sestri Levante, riceviamo e pubblichiamo

“Condivido pienamente l’appello del Sindaco Massimo Casaretto sulla necessità di trovare una soluzione con gli amministratori del territorio sulle problematiche relative alla viabilità – dichiara il Consigliere metropolitano di Genova Marco Conti – anche io questa mattina mi sono trovato in coda nella zona di Caperana per un incidente che di fatto ha paralizzato tutta la zona”.

“Il prolungamento di Viale Kasman è fondamentale – prosegue Conti – perché questa nuova infrastruttura può rappresentare un’ importante valvola di sfogo per diminuire il traffico su via Parma e via Piacenza. Da tempo gli operatori economici e i residenti dei comuni dell’ entroterra, che per lavoro o questioni personali devono recarsi a Chiavari, spingono con forza per l’opera”.

“Si tratta di un progetto molto complesso e con un iter avviato da tempo – continua l’esponente popolare – mi risulta già esserci uno studio di fattibilità e contatti già avviati con Autostrade che riguardano il collegamento della viabilità urbana con il casello di Lavagna, bypassando il Ponte della Maddalena. Soluzione che mitigherebbe notevolmente il rischio idraulico della zona”.

“Personalmente cercherò di portare anche il mio piccolo contributo – conclude il Consigliere Conti – affinché la realizzazione di questa importante infrastruttura viaria si concretizzi. Porterò all’attenzione della Città Metropolitana di Genova le richieste del territorio ma occorre un gioco di squadra con tutti gli Enti locali interessati”.