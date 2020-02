Chiavari: messa in sicurezza del litorale, affidato l’incarico per i rilievi

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

A seguito dell’erogazione del contributo regionale di protezione civile, pari a 1.070.000 euro, per la messa in sicurezza della costa, il Comune di Chiavari affida l’incarico per l’esecuzione di rilievi topografici e batimetrici, con tecnologia multibeam, dei fondali del litorale cittadino.

Ad aggiudicarsi l’appalto l’impresa Drafinsub Survey di Genova, con un ribasso del 19% sull’importo a base d’asta, per un totale di 11.858,40 euro.

«Grazie alla somma stanziata dalla protezione civile saremo in grado di avviare le operazioni di rimozione e riposizionamento dei massi delle scogliere frangiflutti, danneggiate dalla mareggiata del 2018, presenti nel tratto di costa a ponente della città, nella zona compresa tra la foce del torrente Rupinaro e la spiaggia antistante la colonia Piaggio – sottolinea Di Capua – Lo studio dei fondali ci permetterà di individuare le aree dove intervenire maggiormente, con l’obiettivo di mettere in sicurezza il tratto di litorale interessato».