Chiavari: ‘Mamme al centro’, sabato incontro sulla gravidanza

Da ‘we love moms’ riceviamo e pubblichiamo

Un laboratorio dedicato alle donne in gravidanza, per il ciclo di incontri “Mamme al Centro”. E’ quanto previsto per sabato 15 febbraio.

Ecco i dettagli:

“Mamme al centro” – Incontri informativi a supporto della maternità

“Gravidanza: bisogni e cambiamenti”

Laboratorio creativo a cura di Doula Francesca Triscornia e Dott.ssa Claudia Terzolo – educatrice perinatale

Un piacevole laboratorio creativo aiuterà a fare luce sui tanti bisogni e cambiamenti che una mamma può avvertire durante la gravidanza.

Scopriremo, poi, come e in che modo la figura professionale della Doula, presenza fissa al fianco delle mamme in nord Europa e sempre più diffusa anche in Italia, può corrispondere a essi.

Le mamme saranno guidate dalla educatrice perinatale Claudia Terzolo e intrattenute dalla doula Francesca Triscornia.

L’incontro si articola su tre principali fasi:

1. Apertura con visualizzazione e respirazione per entrare in contatto con se stesse e con il gruppo

2. Laboratorio creativo con utilizzo di immagini

3. Uscita con visualizzazione di chiusura per meglio elaborare i contenuti trattati.

Le mamme potranno portare a casa con sé il lavoro svolto, come memoria dell’esperienza e della presa di contatto con i propri bisogni.

Sede: Viale Arata 2, Chiavari – Quota: 15 euro – Posti limitati – Prenotazione obbligatoria al 329.6058343 o 320.3686975 (sms/whatsapp)