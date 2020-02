Chiavari: duplice incidente con 3 feriti e 7 auto coinvolte

Duplice incidente poco dopo le 7 a Chiavari. In via Parma scontro frontale tra due auto; sul posto il 118 con la Croce Rossa di Cogorno e la Verde di Carasco. I due conducenti sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna.

In corso Garibaldi un uomo di 77 anni, dopo avere colpito quattro auto si è ribaltato. Sul posto i vigili del fuoco e il 118 con la Croce Verde di Chiavari. Il conducente è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. La polizia urbana è intervenuta per chiarire dinamica ed accertare responsabilità.