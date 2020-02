Chiavari: all’Economica la casa e le opportunità finanziarie

Da Luciano Maggi, Segretario Ape Confedilizia Chiavari, riceviamo e pubblichiamo

Ape Confedilizia Chiavari organizza, Venerdì 21 febbraio 2020 ore 16,30-19,30 in Chiavari nella Sala Ghio-Schiffini della Società Economica avente ad oggetto “Finanziaria 2020: novità ed opportunità fiscali per la casa”.

In questo momento di difficoltà per la gestione del patrimonio immobiliare ed alla luce della finanziaria che ha confermato alcune agevolazioni fiscali, introdotte e modificate altre, la nostra Delegazione ha ritenuto opportuno organizzare un apposito incontro di studio.

Il convegno è diviso in due parti: la prima riguarda essenzialmente le opportunità fiscali alle quali i proprietari possono accedere (detrazioni fiscali, cessione credito, bonus facciate, ecc) per migliorare il proprio patrimonio immobiliare, la seconda invece riguarda le modalità di affitto e le possibilità di rendita del proprio patrimonio immobiliare anche attraverso nuove formule (per esempio bed and breakfast, appartamenti ammobiliati ad uso turistico). Proprio su questo ultimo punto il convegno vuole chiarire le modalità applicative della Legge Regionale n.12/2014 che impone determinate procedure per gli affitti di appartamenti ammobiliati ad uso turistico (AAUT) e l’iscrizione ad un elenco regionale.