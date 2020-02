Aree protette: concorso fotografico sull’accessibilità

Dall’ufficio Comunicazione del Parco delle Cinque Terre riceviamo e pubblichiamo

Premio “Accessibilità per tutti” nelle aree protette, progetti entro il 22 marzo. Iniziativa rivolta ai parchi che favoriscono accessibilità a persone con disabilità

Federparchi è lieta di comunicare a tutte le Aree Protette che Anche quest’anno, nell’ambito del concorso fotografico Obiettivo Terra 2020, promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana Onlus, collaborazione con Federparchi e FIABA Onlus – associazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche, è stato istituito il Premio “Accessibilità per tutti”. L’iniziativa intende premiare l’Area naturale protetta italiana che si sia maggiormente distinta attraverso iniziative concrete a favore dell’accessibilità e fruibilità per le persone con disabilità e a ridotta mobilità.

I progetti realizzati correlati da eventuale documentazione fotografica vanno inviati all’indirizzo:ufficiostampa@fiaba.org entro il 22 marzo 2020. La Cerimonia di premiazione dell’edizione 2020 si terrà a Roma, il prossimo 22 aprile (Villa Celimontana, Palazzetto Mattei, via della Navicella, 12) in occasione del 50° Earth Day.