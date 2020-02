Stamattina il Tg3 Liguria è salito con Marco Bartolini a Varese Ligure per capire lo stato di salute della statale 523 che collega la Val di Vara al Tigullio; strada di cui, in campagna elettorale, si parla moltissimo. Il sindaco Gian Carlo Lucchetti ha spiegando i lavori in corso e quelli progettati, ha descritto un quadro realistico e decisamente migliorato dopo il passaggio della strada dalla Città metropolitana all’Anas.