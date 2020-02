Uscio: “Processonarie nel parco, occorre debellarle”

Dal Gruppo consiliare “Uscio in poche parole #cimettiamolafaccia” riceviamo e pubblichiamo il testo della seguente interrogazione rivolta al sindaco

I Consiglieri di minoranza del gruppo “Uscio in poche parole #cimettiamolafaccia”

Premesso

che il Parco Comunale versa in grave stato di abbandono generale;

che gli alberi si presentano in stato di pericolosità con rami pericolanti e spezzati;

che sugli alberi sono presenti numerosi nidi infestanti di processionaria, bruchi il cui corpo è ricoperto di peli urticanti, che si disperdono molto facilmente e possono provocare reazioni epidermiche e allergiche, come irritazioni cutanee, asma e congiuntiviti sia agli umani che agli animali domestici;

che in data odierna tali insetti hanno iniziato ad uscire dai loro nidi e ad invadere le zone limitrofe quali via Bisagno, via Costa Chiesa e parte delle SP333, creando un pericolo gravissimo soprattutto per i bambini in attesa dello scuolabus comunale nei numerosi punti di raccolta adiacenti al suddetto parco.

Considerato

che riteniamo che le misure di protezione adottate gli anni scorsi, delimitando con del nastro rosso – bianco e appendendo “avvisi” su alcuni accessi del parco, siano insufficienti a contenere sia gli ingressi della popolazione all’interno delle aree sia il proliferare di suddetti insetti urticanti;

che il programma elettorale dell’attuale maggioranza prevedeva una riqualificazione del parco in questione e ritenendo soprattutto di dover procedere con massima urgenza a risolvere il problema delle processionarie

Chiediamo la S.V. si adoperi con assoluta urgenza al fine di debellare tale criticità, ritenendola fin da ora responsabile per eventuali danni cagionati alla popolazione e agli animali, essendo ormai questa problematica presente sul territorio ogni anno e non avendo l’Amministrazione Comunale posto i rimedi del caso.