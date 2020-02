Settore marittimo: il sostegno di Roberto Traversi

Dalla Segreteria del sottosegretario Roberto Traversi riceviamo e pubblichiamo

“Nel nostro Paese oltre il 90% delle merci in entrata o in uscita viene trasportato via mare. Il settore marittimo, nel suo complesso, dà lavoro a circa 880.000 addetti in Italia e vale circa il 3% del PIL nazionale. Per questo abbiamo ritenuto importante ascoltare con attenzione le esigenze espresse da Assarmatori per esaminare insieme le criticità che vivono nella quotidianità e trovare soluzioni concrete e condivise dalla categoria, strategica per il nostro sistema economico e produttivo. Da parte mia, come ho manifestato nell’incontro con il presidente Stefano Messina e il direttore Fabrizio Lolli di Assarmatori, verrà dato tutto il sostegno possibile, sia per garantire maggiore tutela ai lavoratori marittimi, ampliando la normativa attuale, che per arginare le difficoltà che attraversano ad esempio gli operatori impegnati nel naviglio minore, ovvero coloro che assicurano i trasporti verso le isole svolgendo un ruolo di pubblica utilità”.

E’ quanto si legge in un post su facebook Roberto Traversi, Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, al termine dell’incontro con Assarmatori.

In foto: un momento dell’incontro odierno tra Assarmatori e il sottosegretario Traversi