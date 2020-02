Sestri: presentazione del volume “Sette passi di luna”

Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 29 febbraio alle ore 17.00, presso la sala espositiva (II° Piano) di Palazzo Fascie sito in Corso Colombo 48 a Sestri Levante, si terrà, con il Patrocinio del Comune di Sestri Levante, la presentazione del volume di haiku “Sette passi di luna” (ed. Liberodiscrivere) a cura di Luciano Delucchi.

Ingresso libero.

Dalla Prefazione di Francesco Dario Rossi

L’haiku è un componimento poetico di tre versi, privo di titolo, che ha le sue origini in Giappone nel secolo XVII. Pur nella differenza tra le lingue, si è diffuso in altri paesi, e anche in Italia, a partire dalla fine dell’Ottocento. In italiano è costituito da tre versi, rispettivamente di cinque-sette-cinque sillabe. Ogni haiku deve contenere un riferimento stagionale (Kigo) o un richiamo alla parte del giorno (piccolo kigo) influenti sulle sensazioni ed emozioni del poeta.

Questa raccolta di haiku è un percorso poetico tra i colori dell’anima di Andrea Rossi, seguendo l’ordine cronologico di composizione. Vi è sempre una profonda compenetrazione, quasi fusione, tra l’animo del poeta e ciò che lo ispira, tra il paesaggio esteriore e quello interiore.

Andrea Rossi, nato a Rapallo e residente a Sestri Levante (Ge), si è classificato primo in diversi concorsi letterari organizzati nelle città liguri: “S. Valentino…Innamorati a Camogli” (2002), “Poetando alle Pendici del Monte Camulera” (Riofreddo di Murialdo, 2006 sezione Haiku), Premio di Poesia a tema “La primavera” – Ascar – (Genova 2009), Premio Letterario Nazionale Poesia e Racconto “Italo Calvino” (Sanremo, 2009), “Giochiamo con i versi” (Mignanego, 2010), “Don Lelio Podestà” (Chiavari, 2010), “Le più belle lettere d’amore” (Alassio, 2011), Premio “Battistina Rambelli” (Genova, 2011 e 2012), Premio Angelo E. Moriondo (Genova, 2012 e 2014). Ha ricevuto premi e riconoscimenti all’interno di numerosi concorsi letterari; tra questi la Medaglia del Presidente della Repubblica in occasione del Premio “Battistina Rambelli” (Genova, 2012). Le sue poesie sono state pubblicate su numerose antologie e sui quaderni de “L’Agave” (Chiavari). Si è recentemente classificato primo nella IIª edizione del Premio Letterario Nazionale “È meglio scrivere… (racconti e poesie)” organizzato dall’Associazione Culturale I.c.s. (Istituto per la Cultura e il Sociale (Roma) e al Premio Letterario Internazionale “La luna e il drago” (decima edizione impreziosita dal Presidente onorario di giuria Alessandro Quasimodo – Taranto). Ha pubblicato tre raccolte di poesie: “Trigoso Terra di Liguria” (Circolo A.c.l.i. S. Sabina di Trigoso – Sestri Levante 2002), “Acrobata del tempo” (Gammarò Editore – Sestri Levante 2011), “Sentieri d’alba e sogni incolti” (“Vitale Edizioni – Sanremo 2015). Collabora periodicamente con l’Associazione culturale “Sicilia esperantista” (Barcellona Pozzo di Gotto) ed è attualmente membro di giuria di alcuni concorsi letterari di Sestri Levante: Premio Letterario di novelle “Mirella Ardy”, Concorso Nazionale di Narrativa “Amici di Villa Rovereto”, Premio Internazionale Letterario “Carlo Bo – Giovanni Descalzo”.