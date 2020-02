Sesta Godano: sabato “il ritorno del Carrusezzu”

di Guido Ghersi

Giorni di Carnevale; indichiamo i Comuni dove si svolge.

A Sesta Godano “Il ritorno del Carrusezzu”, per sabato 15 febbraio. Il corteo mascherato partirà da Via Roma (all’altezza del negozio Cierre Agricoltura) alle 15 e percorrerà le vie del paese della Media Val di Vara, fino a Piazza Marconi. Al termine pentolaccia, con dolci, merende, cioccolata calda e musica. Alle 22 festa in maschera nel tendone con Roberto Geo Cerchi a cura del bar “U Cantu e l’Alpino”.

In frazione Suvero di Rocchetta Vara, si terrà il tradizionale “Carnevale dei Belli e dei Brutti” sabato 22 febbraio, con raduno dei “mascheri” alle ore 8 al Cuccaro Club (dove alle 13 si terrà il pranzo). Alle 15 la sfilata nel centro della frazione dei “Belli e dei Brutti”, accompagnata dalle fisarmoniche e dei canti. Partecipa anche il gruppo sardo dei “Mamutzones Antigos da Samugheo”. I residenti offriranno prodotti gastronomici locali nei punti ristoro.

Sfilate di carri e maschere per il Carnevale di Deiva Marina di domenica 23 febbraio. Dalle 14, con il Gruppo Musici e Sbandieratori dei Sestieri di Lavagna. Iscrizione carri e gruppi mascherati al 338 7095549 o prolocodeivamarina@gmail.com. Al termine della sfilata pentolaccia per i bambini.