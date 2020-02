Sanità: ristorazione ospedaliera, si rischia la mobilitazione

Da Uil Liguria riceviamo e pubblichiamo

Dichiarazione di Eugenio Iaquinandi, funzionario Uiltucs Liguria su bando ristorazione ospedaliera. “Siamo in protesta dentro al consiglio regionale per dire no al bando che non garantisce l’occupazione alle lavoratrici e ai lavoratori dei subappalti della ristorazione ospedaliera. Siamo stati auditi e abbiamo tentato di far sospendere le procedure di gara, anche dopo un’aspra e accesa discussione per tentare di tutelare lavoratrici e lavoratori che da anni svolgono un’attività delicata a contato con la popolazione più fragile. In un momento in cui la sanità è sotto accusa per la sua inefficienza la nostra categoria non ci sta a vedere i diritti e sopravvivenza dei lavoratori calpestati. Se così non sarà procederemo con la mobilitazione in tutti gli ospedali regionalizzati”.