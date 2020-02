“San Valentino … innamorati a Camogli” presenta “L’uomo dal cuore bambino”

Dall’ufficio stampa di “San Valentino … innamorati a Camogli” riceviamo e pubblichiamo

San Valentino … innamorati a Camogli 2020

33ª edizione

È un’iniziativa promossa da Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli e Comune di Camogli con il patrocinio di Regione Liguria, Agenzia In Liguria, Camera di Commercio di Genova in collaborazione con Pro Loco di Camogli.

Il già ricco San Valentino a Camogli si impreziosisce con un ulteriore appuntamento culturale:

Libreria “Ultima spiaggia”

Lungomare di Camogli, sabato 15 febbraio ore 15,00

“L’uomo dal cuore bambino”

un’autentica storia d’amore raccontata dalla sua autrice, Silvia Piccollo.

Il libro, nato dall’immane onda emotiva e dal flusso di pensieri sgorgati nell’autrice in seguito alla scomparsa del compagno di vita e dall’esigenza di elaborarne il ricordo, ripercorre le tappe di un’intensa e coinvolgente storia d’amore. L’incontro favorito dalla musica e dal canto, tra l’anima irrequieta e travolgente, con enormi entusiasmi ed abissi emotivi di Renzo e la solida concretezza e stabilità di Silvia, in un dialettico rapporto d’amore. Dal racconto emerge l’immagine di un uomo generoso, animato da esclusive passioni ed inarrestabili entusiasmi, che ha trasformato le proprie inquietudini in occasioni di conoscenza: come l’autrice racconta, “il suo approccio alla conoscenza era come quello dei bambini, con gli occhi perennemente spalancati per la meraviglia: ciò che destava il suo interesse in quel momento era sempre lo sport più originale, la musica più emozionante, il libro più geniale, il quadro più bello, il poema più profondo che avesse mai conosciuto. Era impossibile non lasciarsi contagiare”. Queste parole di Paolo Da Col, direttore del Circolo Culturale Bellunese che ne ha curato lo scorso gennaio la presentazione a Belluno, ci introduce al libro di Silvia Piccollo “L’uomo dal cuore bambino”, in cui racconta la sua storia d’amore con Renzo Bez, musicologo e artista scomparso pochi mesi fa. Grazie all’incontro fortuito ma non casuale con una donna africana, Mankenda Kumonidioko (Clementina per gli italiani), è stata avviata l’iniziativa benefica che ha permesso di creare in Burkina Faso, intitolata a Renzo Bez, una scuola con 240 bambini dalla nascita agli 8 anni a cui vanno i proventi per la vendita del libro.

Silvia Piccollo, cantante/insegnante di canto, è nata a Genova ma abita a Camogli da 25 anni, quando ci si trasferì con Renzo. Racconta Silvia: “mi piaceva l’idea di abitare in un posto vicino al mare e alla montagna assieme, e poi con il tipo di lavoro che facevamo abitare vicino a una stazione e poter raggiungere più facilmente i luoghi dove ci chiamavano a cantare, era fondamentale, e abitando a Camogli diventava indispensabile tornare a casa, in un posto così …” Pur essendo la Liguria nota per la ritrosia del suo popolo, Renzo riusciva sempre vedere il sostrato delle persone. “Qui c’è un’intelligenza al di sopra della media” mi diceva “puoi fermarti a parlare con chiunque e il colloquio non è mai banale. C’è un po’ di diffidenza iniziale, come in tutti luoghi dove vivere non è facile, ma insistendo trovi sempre del buono”.

L’evento di sabato 15 febbraio, di forte impatto sentimentale e commovente, viene ospitato da Fabio Masi, “libraio di Ventotene” in quel luogo magico che è la sua libreria, “Ultima spiaggia” sul lungomare di Camogli, dove si leggono libri ascoltando il suono delle onde del mare e ogni tanto si alzano gli occhi per godere dell’infinito del mare sui cui Camogli si affaccia.

Un tempio di cultura affacciato sul panorama più bello del mondo.

Un altro motivo per cui vale pena andare a Camogli.

www.sanvalentinoinnamoratiacamogli.it