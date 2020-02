Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo

In seguito a due lunghe riunioni dei capigruppo, la prima con i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Uil e i lavoratori della ristorazione ospedaliera e la seconda con gli Operatori Socio Sanitari (OSS) del settore pubblico e privato, non si è svolta la seduta del Consiglio regionale prevista per questa mattina fra le 10 e le 14.