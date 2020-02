Recco: segnaletica e sostituzione infissi, divieti di sosta

A Recco istituzione temporanea di divieti di sosta per consentire l’esecuzione di alcuni lavori.

Da domani mattina alle 7.30 fino al termine dei lavori previsto giovedì, è vietata la sosta in alcuni stalli delle vie Liceti e monsignor Ferrari; ciò per consentire il passaggio di cavi per il sistema di trasmissione dati tra il sistema di videosorveglianza sistemato in via Liceti e il panello a messaggio variabile in via Assereto. Gli stalli interessati al divieto di sosta con rimozione forzata, sono indicati da apposita segnaletica.

Il comandante della polizia municipale Mirko Mussi, per consentire il rifacimento della segnaletica orizzontale nelle aree blu a pagamento, ordina il divieto di sosta a partire dalle ore 7,30 di giovedì 13, fino al termine del lavoro: in passo 4 Novembre (ambo i lati); via 4 Novembre; piazza Nicoloso da Recco; piazza Matteotti; via Vittorio Veneto (ambo i lati).

Divieto di sosta in due stalli, altezza civico 2, dalle ore 8 del 24 febbraio alle 19 del 26 febbraio per consentire la sostituzione degli infissi nella scuola materna.