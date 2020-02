Recco: aree blu, si rinnova la segnaletica orizzontale

Dallo staff del Sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, riceviamo e pubblichiamo

Cominceranno giovedì 13 febbraio, e si protrarranno per il tempo necessario, i lavori per rinnovare la segnaletica stradale orizzontale nelle aree blu. Se le condizioni meteo lo permetteranno, saranno tinteggiati gli stalli di sosta nei parcheggi a pagamento in passo IV novembre, via IV novembre, pizza Nicoloso, via Veneto, piazza Matteotti. La Polizia Locale ha già diramato un’ordinanza di divieto di sosta, con rimozione forzata dalle ore 7.30 del 13 febbraio, per consentire alla ditta affidataria del servizio dei parcheggi a pagamento di effettuare l’operazione, in applicazione degli oneri di appalto relativi alla gestione delle aree blu. Restano disponibili per la sosta delle auto gli stalli rinnovati da poco in largo Giovanni XXIII, via Fiume e via Roma (in corrispondenza della rotonda). “I lavori – dicono il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato alla viabilità Franco Senarega – sono stati già preannunciati da apposita segnaletica, e dai cartelli sistemati nelle aree interessate, 48 ore prima dell’intervento e del divieto di sosta. Per cercare di creare meno disagio possibile, si consiglia, dunque, di prestare, attenzione ai divieti temporanei”.