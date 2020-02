RASSEGNA STAMPA: Riviera, “bassi” come nei vicoli genovesi

Oggi, martedì 11 febbraio, auguri a Elisa. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Varese Ligure; Zoagli. Santi patroni: per l’apoplessia: Snt’Andrea (10 novembre). Parole: diffamare (danneggiare gravemente nella reputazione o nel prestigio con male parole o male azioni; denigrare; vilipendere).

Il Secolo XIX. In riviera i negozi trasformati in bassi di Napoli o dei vicoli di Genova; sindaci divisi; a Camogli la possibilità è inserita nel Puc. (Commento. Segno di pessimismo sul futuro del commercio e di offerta di alloggio a un mercato modesto). Il “Giorno del Ricordo”, le iniziative nel Levante. Turismo: “Il Tigullio unito alla Bit” (Commento: in realtà i Comuni che vi partecipano lo fanno ognuno di propria iniziativa, o a gruppi, senza un accordo unitario, come era avvenuto per Rimini).

Sestri Levante: “Nicola in California per studiare le frane con gli aerei della Nasa”. Sestri Levante: “Strade delle frazioni, poca manutenzione”. Casarza Ligure: sospeso il mercatino a chilometro 0. Casarza Ligure: Muzio chiede pedaggi ridotti in Autostrada. Casarza Ligure: il mondo del fumetto e dell’illustrazione al Calico Fest. Lavagna: presepe del Brunzin, consegna dei fondi. Lavagna: la Croce rossa dona due defibrillatori. Cogorno: premio bontà Don Nando, aperto il bando 2020. Chiavari: Di Capua a Radio uno sui furti. Chiavari: torna il cantiere in corso Lavagna.

Santa Margherita Ligure: nomine nell’Area marina.

Camogli: lavori alla fogna a Bana. Recco: morto da due settimane, ma ancora senza sepoltura. Avegno: i lupi sono arrivati e il sindaco chiede aiuto alla Regione. Avegno: intesa Comune-Capurro la versione della minoranza è ben diversa da quella del sindaco. Avegno-Uscio sempre ai ferri corti per la casa di riposo.

Moconesi: folla ai funerali di Nicola Rosasco.