Rapallo: Santa Maria è diventata un piccolo caso

L’articolo recentemente pubblicato da Levante News su Santa Maria e un ipotetico “consigliere di quartiere” ha suscitato diversi inaspettati commenti. Non tutti di condivisione, ma uno scritto ha successo se induce a riflettere, ad aprire un inizio di discussione. Una critica: perché parlare di Santa Maria e non delle altre frazioni? Intanto perché Santa Maria è la frazione più nota; una località di transito dove convergono due strade di collegamento col Golfo Paradiso; zona di passaggio per chi reca a San Martino di Noceto e a San Massimo.

In molti convengono che sia una bellissima frazione a cui manca un elemento di unità; priva di un arredo urbano fatto di siepi e alberature. Si è permesso al privato di costruire aziende, realizzare servizi; senza imporre opere per mimetizzare campi trasformati in posteggi o discariche. C’è anche chi ha scritto, non noi, che chi prende voti in una frazione dovrebbe ricambiare “e che non basta un campetto”.

Diciamo che avremmo potuto pubblicare le mail regolarmente firmate, ma in cui si chiedeva di tacere l’identità dello scrivente.