Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Chiusura temporanea alla circolazione veicolare per lavori di posa collettori di collegamento al depuratore di località Ronco.

Per le ragioni espresse, è prevista la chiusura alla circolazione veicolare in Via A.Gramsci, all’altezza dell’intersezione con la Via A.Diaz dalle ore 8.00 del 12/02/2020 alle 18.00 del 28/02/2020.