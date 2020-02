Una grande e concreta iniziativa del Circolo Pd di Rapallo: una cena al ristorante cinese per dimostrare che non esiste motivo per evitare questi locali; un segno di solidarietà verso i cinesi troppo spesso ghettizzati, addirittura insultati, additati come untori per il timore di essere contagiati dal coronavirus. Una cena che a nostro avviso mostra anche il volto nuovo del Pd rapallese.