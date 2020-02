Lettere/ “Sanità fuori Regione, nessuna risposta”

Da Marco Marchi riceviamo e pubblichiamo

A distanza di una settimana mi aspettavo una risposta alla mia email precedente che allego,da parte di qualche Consigliere Regionale ,specialmente da uno dei cinque Consiglieri che fanno parte della commissione Sanità e che risiedono nel levante della Regione e che sicuramente avranno letto. Peccato, gli elettori non possono farsi un’idea della reale situazione della Sanità Ligure perché nessuno porta i dati di bilancio per spese di prestazioni fuori regione e quindi non sapere se ci sono eccellenze. Peccato.