Tigullio: “Se i negozi si trasformano in alloggi”

nella settimana appena passata un po’ tutti eravamo focalizzati sul Festival di Sanremo: la meritata vittoria di Diodato, l’abbigliamento di Achille Lauro, le doti canore di Elettra Lamborghini, l’emozione che ha avuto la meglio su Tiziano Ferro e il clamoroso litigio Morgan-Bugo sono stati solo la cornice di quelle giornate in cui noi italiani ci risvegliamo critici musicali. Nel frattempo, strano ma vero, la politica non si è fermata (in alcuni casi direi, purtroppo).

“Capaci di agire e di reagire”…con i soldi di chi?

Avrete sicuramente visto la nuova campagna pubblicitaria promossa da Regione Liguria che sta tappezzando ogni muro e ogni spazio libero su internet.

Si tratta, per chi ancora è tra i pochi a non averla incontrata in giro, di una rappresentazione visiva della Liguria con in sovraimpressione dei rettangoli che spiegano i presunti successi della giunta Toti in questi cinque anni, dal turismo alla sanità, dalla scuola al lavoro. Il Paese del Bengodi.

A parte la realizzazione grafica, che lascia il tempo che trova, mi pare che siamo di fronte ad una fiction: un’opera di finzione, di fantasia, dove si è dovuto dare sfogo all’inventiva (e anche un po’ alla faccia tosta) per cercare di ribaltare la realtà in cui purtroppo versa la nostra regione in tutti quegli ambiti.

Ora, qualcuno diceva “A pensare male si fa peccato ma spesso ci si azzecca”: a bilancio per il 2020 sono stati stanziati un milione e mezzo di euro per la comunicazione istituzionale. Il triplo degli ultimi anni. Ora, che Toti sia già entrato in campagna elettorale da mesi lo abbiamo notato tutti, ma che si faccia campagna elettorale utilizzando uno spazio di comunicazione istituzionale è una discreta presa in giro.

Solo a titolo di esempio, cosa si poteva fare con quella cifra? Finanziare 60 borse di specializzazione per medici, ad esempio. Che mancano come il pane.

Quindi abbiamo presentato un’interrogazione in Consiglio Regionale per chiedere chiarimenti su questa “campagna informativa”. Campagna, che sul sito di Regione Liguria viene definita come un tributo ai suoi abitanti, che invece avrebbero bisogno di altro, di chi risolve i problemi e non chi li nega e racconta favole.



Se la bottega diventa casa, anche in caruggio…

A Natale la destra ha approvato una legge sul recupero dei seminterrati.

Dentro questa legge, scritta di fretta e furia e piena di errori, c’è una sorpresa pericolosa. Nelle pieghe si legge la possibilità di trasformare i locali inutilizzati da cinque anni che stanno su strada – come i negozi – in abitazioni residenziali, con una semplice comunicazione.

La bottega può diventare casa (prima o seconda è uguale): nei centri storici, nei quartieri. E’ l’ultima stangata al tessuto commerciale e ai Comuni: uno spazio ad una nuova possibile ad una speculazione immobiliare di cui la nostra regione, visti i numeri delle case sfitte, non ha bisogno.

la spiego più precisamente qui.

È per questo che ho presentato un’interrogazione per chiedere di bloccare questa oscenità:

AAA Affittasi Ospedale di Rapallo, come nuovo, quasi mai usato.

Martedì ho presentato un’interrogazione sulle sorti dell’Ospedale di Rapallo alla quale l’Assessore Viale ha risposto dando sfoggio di una arte oratoria considerevole, non dicendo però nulla di concreto. Lo stesso nulla in cui il suo assessorato sta affossando la Sanità Pubblica. In sintesi, una mattina la Regione si sveglia e decide di affittare un piano dell’ospedale ai privati. 53 posti letto dati al privato. Per farci cosa? Non si sa.

Qui qualche ragionamento in più sul presidio di Rapallo e in generale sulla situazione preoccupante degli ospedali del Tigullio che ho potuto constatare nei sopralluoghi recenti che ho svolto

Notizie dal Tigullio



Qui ho provato ad avanzare la proposta di un Piano strategico per il Tigullio, per lavorare meglio assieme.



Intanto, nel comune capofila… Parto da una riflessione sull’intervista a Beppe Sala , che forse proprio perché conosce i limiti del campanilismo, anche nel Tigullio, propone la creazione di un unico Comune del Tigullio. È una provocazione, ma dal punto di vista amministrativo ci sono alcuni punti fermi da cui si potrebbe partire per creare sinergie, senza arrivare alla fusione di tutti i Comuni in uno, obiettivo che, sia chiaro, mi sembra irrealistico., per lavorare meglio assieme.



• Viabilità: leggo che in A12, nella rampa dello svincolo di Chiavari, è previsto un restringimento di carreggiata con un divieto per i trasporti eccezionali a seguito di un’ispezione del Ministero delle Infrastrutture su alcuni viadotti liguri. Questo blocco va ad aggiungersi ad una già precaria situazione della viabilità nella città dovuta ai lavori ancora in corso, e al restringimento della carreggiata, a seguito della frana che a dicembre scorso aveva bloccato la strada statale Aurelia tra Chiavari e Rapallo all’altezza di Zoagli.

• Viabilità: leggo che in A12, nella rampa dello svincolo di Chiavari, è previsto un restringimento di carreggiata con un divieto per i trasporti eccezionali a seguito di un'ispezione del Ministero delle Infrastrutture su alcuni viadotti liguri. Questo blocco va ad aggiungersi ad una già precaria situazione della viabilità nella città dovuta ai lavori ancora in corso, e al restringimento della carreggiata, a seguito della frana che a dicembre scorso aveva bloccato la strada statale Aurelia tra Chiavari e Rapallo all'altezza di Zoagli.

• Italgas: Il giallo Italgas si infittisce, ma con un risvolto inaspettato. La commissione Urbanistica si è riunita per chiedere le dimissioni del Consigliere di maggioranza(?) Giardini. Qui ho provato sommessamente a spiegare i validi motivi per cui invece quella Commissione si dovrebbe riunire.

Fuori regione, ma dentro ai liguri

La frase terribile pronunciata da Oliviero Toscani sulla tragedia del Ponte Morandi ha ferito profondamente tutti, me incluso.

Una tragedia del genere avrebbe dovuto portarci a lavorare uniti, a testa bassa e in silenzio. Al contrario, quello a cui stiamo assistendo da troppo tempo è una continua campagna elettorale in cui il Ponte viene usato come una clava contro l’avversario politico del momento.

La frase di Toscani non può essere dimenticata e non può passare sotto silenzio.

Occorre rispetto e sobrietà. Chi però chiede rispetto per questa tragedia deve essere il primo a dare l’esempio. Vedere Toti usare la vicenda del Ponte per la sua campagna elettorale in ogni occasione, lascia un segno di strumentalità francamente poco sopportabile. E indica anche una certa debolezza politica. “Abbiamo dato un nuovo ponte a Genova” annunciano con enfasi i manifesti della Regione. Ecco, no. In questi casi, in questo caso soprattutto, anche se c’è una campagna elettorale alle porte, sarebbe giusto che la propaganda facesse un passo indietro, per dignità e rispetto