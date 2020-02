Sestri: “Innamorati al MuSel”, le iniziative

Da Comunicazione Mediaterraneo Servizi, riceviamo e pubblichiamo

Tra le tante proposte di Sestri Levante per trascorrere al meglio il weekend di San Valentino, quest’anno ritorna la promozione “Innamorati al MuSel”, ma con una piccola aggiunta ludica prevista per il pomeriggio del 14 febbraio.

Innanzitutto da venerdì 14 a domenica 16 febbraio, per celebrare la festa degli innamorati, il museo di Corso Colombo 50 propone “Innnamorati al MuSel”: una particolare idea, che dà la possibilità a tutti coloro che si presentano in coppia per visitare il Museo Archologico e della Città, di entrare pagando un solo biglietto d’ingresso anziché due. Inoltre le coppie in visita riceveranno un piccolo omaggio, un ricordo e un legame con Sestri Levante, tra storia e poesia. Accompagnati da alcuni dei versi tra i più toccanti e pieni d’amore mai scritti nella poesia italiana “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale…” di Eugenio Montale, per tre giorni sarà dunque necessario un solo biglietto per entrare in due e apprezzare le tantissime storie custodite all’interno del museo, per poi regalarsi, magari, una passeggiata sul lungomare, ammirando la Baia del Silenzio o una romantica cena nella nostra splendida cittadina, insomma un’occasione insolita, per festeggiare in maniera molto particolare tra appassionati di cultura e archeologia, storia e… storie. Storie di vita dalla Preistoria ad oggi, un “viaggio” nella storia del territorio, nelle tradizioni e nella vita quotidiana dei tanti di noi che ci hanno preceduto e che hanno contribuito a farci essere come siamo.

La promozione è valida solo sul biglietto a tariffa intera nei tre giorni compresi tra il 14 e il 16 febbraio. Ovviamente per quanto concerne le riduzioni per età e le gratuità, tutte le opzioni si intendono invariate.

Grazie alla profonda collaborazione con il Sistema Bibliotecario Urbano, le letture a Palazzo Fascie curate dalla Libreria Leggi e Sogna questo prossimo venerdì 14 febbraio si spostano alle ore 16 in museo con “LeggiAMO l’arte”, una lettura dedicata anche questa all’amore, ma un amore particolare, vale a dire l’amore per l’arte, in tutte le sue forme, e per i musei e così scopriremo assieme a Nicoletta Salamone che una giornata inizialmente forse un po’ noiosa, potrà trasformarsi in entusiasmante e rima dopo rima, grazie a uno splendido albo illustrato, i bambini si divertiranno tra le sale del museo, vivendo una piccola avventura ludica e creativa. L’attività è a partecipazione gratuita e si svolgerà alle ore 16.

Il MuSel si trova in centro storico a Sestri Levante, nel Palazzo Fascie Rossied è aperto regolarmente tutti i giorni, anche al lunedì, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Per ulteriori informazioni sul Museo: tel. 0185 478 530, email info@musel.it