“San Valentino … innamorati a Camogli”: ultimi giorni per prenotare

San Valentino … innamorati a Camogli 2020

33ª edizione

È un’iniziativa promossa da Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli e Comune di Camogli con il patrocinio di Regione Liguria, Agenzia In Liguria, Camera di Commercio di Genova in collaborazione con Pro Loco di Camogli.

Silver firma il piatto collezione San Valentino … innamorati a Camogli 2020

Nei ristoranti venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 febbraio.

Ultimi giorni per poter prenotare e continuarne la raccolta.

San Valentino … innamorati a Camogli, iniziativa d’immagine e di promozione turistica, coinvolge i comparti economici, commerciali e turistici della città, dando vita a molteplici iniziative d’intrattenimento. Importante attrattiva è il piatto ricordo San Valentino a Camogli (ogni anno uno diverso), dato in omaggio dai ristoratori durante le giornate dedicate alla festa degli innamorati. Da venerdì 14 a domenica 16 febbraio 2020 si rinnova l’appuntamento tanto atteso dagli affezionati clienti contagiati dalla mania di collezionismo dei famosi Piatti artistici.

È Guido Silvestri, in arte Silver, che firma il piatto ricordo San Valentino a Camogli 2020:

Lupo Alberto e la gallina Marta, la sua fidanzata, ne sono i protagonisti

“Due cuori, un pollaio” è il titolo. Come poteva essere diverso?

Lupo Alberto, personaggio immaginario della famosissima striscia a fumetti nata dalla matita di Silver, vive nel bosco e la gallina Marta, sua storica fidanzata, vive alla fattoria McKenzie. Lui un lupo, lei una gallina, rapporto difficile il loro, e il cane da guardia Mosè lo rende quasi impossibile… che Camogli diventi il luogo ideale per una loro fuga d’amore? Ci piace così pensarlo…

Lupo Alberto sta alla Gallina Marta come Camogli sta a San Valentino.

Binomi imprescindibili.

Per poter proseguirne la raccolta, l’esclusivo piatto ricordo San Valentino 2020 si potrà avere esclusivamente in omaggio con il menù per la coppia proposto dai ristoranti di San Valentino a Camogli nelle giornate dedicate alla festa degli innamorati, 14, 15 e 16 febbraio 2020.

120,00 Euro tutto compreso per due persone

Cenobio dei Dogi via Cuneo Tel. 0185 7241 – 724407

Ostaia Da O Sigù via Garibaldi 82 Tel. 0185 770689

Cucù Camogli via Repubblica 64 Tel. 0185 774527

Enoteca La Bossa di Mario via Repubblica 124 Tel. 0185 772505

110,00 Euro tutto compreso per due persone

Da Paolo salita S. Fortunato 14 Tel. 0185 773595

La Camogliese via Garibaldi 76 Tel. 0185 776027

Vento Ariel calata Porto 1 Tel. 0185 771080

Boccondivino del Primula via Garibaldi 140 Tel. 0185 770180

La Rotonda Camogli via Garibaldi 101 Tel. 0185 774502

100,00 Euro tutto compreso per due persone

La Cucina di Nonna Nina Via Molfino 126 San Rocco di Camogli Tel. 0185 773835

La Trattoria del Pesce via Garibaldi 192 – Tel. 0185 771101

Osteria delle 7 Pance – via Garibaldi 133 (Lido) Tel. 0185 777961

90,00 Euro tutto compreso per due persone

Taberna Messicana Don Ricardo via Garibaldi 202 Tel. 0185 771142 – 340 3926434

80,00 Euro tutto compreso per due persone

Tucca e Leva via F. Molfino 150 San Rocco di Camogli Tel. 345 5926154

70,00 Euro tutto compreso per due persone

Ruta Bistrot via Aurelia 220 Ruta di Camogli Tel. 349 6193820

60,00 Euro tutto compreso per due persone

Taverna Revello SS1 via Aurelia 249 Ruta di Camogli Tel. 0185 773842

Per non perderne l’occasione telefonate in tempo e prenotate!

