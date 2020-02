Ricordiamo che la circolazione e la sosta in via Filippo Degregori, dall’inizio in Ruta fino all’intersezione con via Costa di Bana, sono vietate tutto il giorno, tutti i giorni, fino al termine dei lavori previsto per il 30 marzo. Possono accedere solo i veicoli della ditta che lavora al collegamento della fognatura delle case di via Romana al collettore principale.