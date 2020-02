I lavori di manutenzione straordinaria all’arcata del viadotto ferroviario di via Ippolito d’Aste a Recco non sono ancora iniziati, dureranno circa sette mesi. Già c’è chi tifa perché l’area sia in futuro riservata alle moto o alle auto e i bus di linea non usino più l’area come deposito, ma abbiano capolinea dove lo hanno oggi. Ossia che da soluzione provvisoria durante i lavori, le aree adibite a fermata bus diventino stabili.