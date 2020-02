Recco: domenica, Simone Farello nella sede del Circolo Pd

Da Margherita Ceravolo, Segretario del Circolo Pd di Recco Avegno Uscio, riceviamo e pubblichiamo

Domenica 16 febbraio 2020 alle ore 10.00, presso la sede del Circolo in via Massone 5 Recco, dialogheremo insieme al Segretario Regionale PD Simone Farello sulla “Situazione politica ed elezioni regionali in Liguria”.

In questo momento particolare della politica, dove la destra è sempre più in ascesa, tutti noi siamo chiamati a fare la nostra parte per porvi argine. Dobbiamo insieme credere che ce la possiamo fare, non sarà facile, ma i valori democratici, umani e solidali devono tornare ad essere i principi ispiratori del Buon Governo a tutti i livelli delle amministrazioni pubbliche.

La tua partecipazione all’incontro è importante e così lo sarà nei prossimi mesi. Insieme dobbiamo impegnarci per porre fine al Governo Toti e al suo esibizionismo che poco ha a che fare con i bisogni della Liguria.

Il Segretario del Circolo Recco Avegno Uscio

Margherita Ceravolo