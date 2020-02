RASSEGNA STAMPA. Due rigori, la Virtus Entella vola

Oggi, lunedì 10 febbraio, auguri ad Arnaldo. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Santi patroni, per i lunatici: San Maturino (1 novembre). Parole: ergastolo: pena detentiva perpetua che comporta l’obbligo di lavoro con l’isolamento notturno; stabilimento di pena, destinato ai condannati a lunghi periodi di detenzione Devoto Oli).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Due gol su rigore e la Virtus Entella sale al 5° posto in classifica.

Lavagna: la Croce Rossa dona defibrillatori a Riboli e Accademia del Turismo. Cogorno: Rio Remigiano, 600.000 euro per la messa in sicurezza. Chiavari: spiaggia pulita dai rifiuti. Chiavari: cambia volto il posteggio di via Assarotti; gli stalli saliranno da 145 a 173. Chiavari: locazioni passive, spesa di 155.000 euro.

Rapallo: il Savoia rinasce con 19 appartamenti e un hotel da 19 camere; Tigullio, tante riconversioni dettate dal mutare dei tempi..

Recco. Comitato “Autostrade chiare” annuncia flash mob a Genova.

Cicagna:. comitato parco nazionale di Portofino tra gli studenti.