Rapallo: “Piazza Molfino vuota e senza sorveglianza”

Da Gianluca Cecconi, Segretario Circolo Pd di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Considerazioni in libertà: oggi mi permetto di scrivere due righe riguardo alla “nostra” piazza della Stazione Ferroviaria (p.za Molfino).

Sono passati pochi mesi dalla sua inaugurazione e in questi ultimi giorni mi è capitato di passare sovente nei suoi pressi, ora io non voglio discutere il progetto che sicuramente può piacere o meno, ma ho notato di come questa grande area sia in realtà una piazza vuota.

Non dimentichiamoci che dovrebbe essere un biglietto da visita per il turista che arriva a Rapallo usando il treno e quindi sarebbe “bello” trovasse un ambiente più accogliente.

Intanto dovrebbe essere permesso ai locali che si affacciano sulla piazza di poter mettere i propri tavolini con anche magari dei ombrelloni carini, mi sembra che al momento la cosa sia limitata al solo bar.

Poi non vedo perché di giorno una pattuglia di Vigili Urbani non stazioni fissa sulla piazza e di notte dovrebbero a turno fare lo stesso carabinieri e polizia, visto che purtroppo si sono verificate già diverse situazioni pericolose, vedi ad esempio risse con grande violenza e compiute oltretutto da italiani.

Ma non doveva l’Assessore preposto che se non erro è della Lega occuparsi personalmente della sicurezza su questa piazza?

Invece vengono lasciati soli i locali che durante l’orario serale si devono anche occupare di sedare le risse con tutto quello che può comportare per loro e le loro attività.

Il PD di Rapallo si augura che al più presto si cerchi di risolvere questa situazione che dimostra come non basti fare delle “mega” inaugurazioni e poi andare via.

La piazza deve essere vissuta e aperta in sicurezza a turisti e cittadini che peraltro ne usufruiscono tutti i giorni recandosi ai treni.

Chi ha attività su detta piazza non deve essere messo in queste situazioni pericolose, ma bensì lavorare con serenità!