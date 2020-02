Rapallo: il sindaco alla Bit di Milano insieme a Toti

Rapallo è presente alla Bit (Borsa internazionale del Turismo) di Milano; una delle più grandi Fiere internazionali del settore e allestita in Lombardia, regione che tradizionalmente per le proprie vacanze al mare sceglie il Tigullio e Rapallo.

Stamattina il sindaco Carlo Bagnasco ha visitato la Fiera, accompagnato dal presidente del consiglio comunale cittadino e dall’assessore al Turismo Elisabetta Lai. Ed ha incontrato il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore al turismo Gianni Berrino.

Commenta Bagnasco: “Lavoriamo per la promozione in stretta sinergia con la Regione Liguria, l’agenzia Inliguria e realtà locali come PortofinoCoast; perché credo che uniti si ottengano risultati più efficaci. L’invito che faccio ai turisti è di visitare la nostra splendida Regione, il Tigullio e Rapallo”.