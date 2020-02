Rapallo del 2050: incontro per disegnare un possibile futuro

Ne abbiamo già parlato. Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha intenzione di convocare quelli che lui chiama “stati generali”. Ossia una convention con le categorie, associazioni e cittadinanza, per presentare un possibile piano di sviluppo della città che la porti verso una riqualificazione, una migliore qualità della vita, una valorizzazione delle zone collinari, un conseguente balzo in avanti del reddito pro capite,

In questo quadro oggi Bagnasco ha incontrato, a Milano, nello studio dell’architetto Michele De Lucchi, insieme all’architetto Andrea Pillon ed al comunicatore Marco Pogliani (inventore del red carpet), per definire il piano che non si attuerà con un colpo di bacchetta magica, ma attraverso steps che dureranno anni e che dovranno essere condivisi dalla città.

Negli ultimi mesi sono i partiti i lavori di riqualificazione degli edifici di via Gramsci, domani ci sarà il sì alla società proprietaria del Savoia per i lavori di cui si parla da mesi che restituiranno l’edificio alla città. Grandi passi a cui altri ne seguiranno.

All’incontro milanese hanno assistito anche l’assessore al Turismo Elisabetta Lai e il presidente del Consiglio comunale Mentore Campodonico.