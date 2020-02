Pieve Ligure: Sagra Mimosa, edizione davvero importante

Dall’ufficio stampa del Comune di Pieve Ligure riceviamo e pubblichiamo

La 63esima Sagra della Mimosa, ancora una volta, è un immenso successo di pubblico e partecipazione. Non tradisce le aspettative e si conferma un vero e proprio successo.

Il tempo, seppur non bellissimo, ha aiutato non poco la riuscita della Festa che si è conclusa con la sfilata – partita da Pieve Bassa – dei carri fino in piazzale San Michele. La medaglia d’oro va al carro della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pieve con tema il film di animazione Disney “Bianca e Bernie”. Per il secondo posto, per la prima volta nella storia della Sagra della Mimosa, si registra un triplo ex aequo. Pro Loco Val Graveglia, Pro Loco di Sori e gli Amici del Mare del Sori si piazzano al secondo posto. Per tutta la sfiata sono state le 500 d’epoca – del 500 Mania Genova – ad accompagnare i carri fino a Pieve Alta.

Ed è proprio il carro della Val Graveglia, allestito dal comune di Ne, il grande ingresso nella manifestazione che, ieri, ha portato migliaia di persone a Pieve per assistere alla sfilata. Biscottificio Grondona, Panificio Tossini, Ristorante Lo Scalo, Gelateria Chicco e Pastificio Novella. Ancora Harley Davidson Genova e Manuel Car. Sono questi i grandi sponsor della Sagra della Mimosa numero 63 nella storia pievese.

La giornata comincia alle 9 e 30 con la partenza della “Corsa in Giallo” che conta quasi 50 partecipanti. Il primo a tagliare il traguardo è Oscar Rebora che è riuscito a concludere il percorso in 42 minuti e 7 secondi, classificandosi primo nella categoria uomini. La prima ad arrivare – nella categoria Femminile – è stata Liliana Paganini in poco più di 52 minuti.

Fondamentale l’organizzazione, la presenza e la partecipazione della Pro Loco di Pieve Ligure: il presidente Ezio, Mauro, Tina, Angelita, Anna, Paola e Massimo.

“Una bellissima iniziativa – racconta Carlo Rivolta, Consigliere con delega alle Associazioni, vera anima e promotore della 63esima Sagra della Mimosa – E’ stato un evento unico, incredibile e che mai si era verificato prima. Certamente però ripetibile già dal prossimo anno. Mi riferisco chiaramente al coinvolgimento di tutto il Golfo Paradiso ma non solo. Non è stato un caso la presenza della Pro Loco Val Graveglia. La nostra è la festa di Pieve ma è anche la festa di tutta la Liguria. Grazie a tutti i grandi sponsor, partendo da Grondona per arrivare a Tossini, Chicco e Novella. Manuel Car e Harley Davidson Genova, sempre pronta a fare del bene e a partecipare a tutti gli eventi sul territorio. I babbi natale al Gaslini sono soltanto un esempio”.

A intrattenere un piazzale San Michele gremita e traboccante di fiori e mimosa, per la tanto rinomata sfilata dei carri, ci hanno pensato i gruppi folk della Liguria con i balli, la musica di Dj Paolo Benvenuto e un grandissimo Roberto Rubba sul palco. Grande partecipazione dei visitatori allo spettacolo medievale messo in scena dai Fratelli d’Arme di Castelletto d’Orba che hanno intrattenuto tutti i presenti con spade infuocate, scudi e archi.

A premiare tutte le Autorità presenti: il Sindaco di Pieve Ligure Adolfo Olcese, il Consigliere Carlo Rivolta, il Sindaco della Città Metropolitana di Genova Marco Bucci, l’Onorevole Luca Pastorino, il consigliere regionale Claudio Muzio e il vice sindaco di Genova Stefano Balleari. Il Sindaco di Bogliasco Gianluigi Brisca e il sindaco di Sori Mario Reffo. e il Presidente dell’Associazione Golfo Paradiso Adriana Adamo che ha premiato i vincitori del concorso “Casseruola Gialla 2019” (vinto dal pievese Martino Corallo con la ricetta “Linguine alla ricciola e gamberi viola di Santa Margherita Ligure”).

“È il simbolo del nostro paese, Festa di tutti e vissuta con grande emozione – sottolinea il Sindaco Adolfo Olcese – Partecipano attivamente la Pro Loco, le Associazioni e i pievesi con i carri. Quest’anno il programma è stato davvero importante andando a coinvolgere diverse realtà come lo sport, le scuole e la cucina. Si tratta del nostro biglietto da visita e del modo in cui ci piace accogliere chi desidera venire a trovarci. Teniamo molto al nostro territorio e questo modo di valorizzarlo fa parte della nostra storia e della nostra tradizione. I carri fioriti sono i testimoni di tutto questo”.

La 63esima Sagra della Mimosa si è conclusa con un tripudio di festa, musica, colori e un numero davvero importante di visitatori, diamo a tutti l’appuntamento al prossimo anno.