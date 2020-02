Lavagna: ‘diffamazione continuata’, denunciato peruviano

A Lavagna, i Carabinieri, dopo una denuncia querela sporta da due donne peruviane, rispettivamente di 32 e 42 anni, abitanti a Lavagna e Chiavari e da una 21 enne anche quest’ultima abitante in Lavagna, al termine dei dovuti accertamenti, ha deferito in stato di libertà per “diffamazione continuata”, un ecuadoriano di 37 anni, irregolare e con pregiudizi di polizia. Il predetto, lo scorso mese di settembre, mediante l’applicativo “WathSapp”, pubblicava immagini e frasi diffamatorie nei confronti delle parti offese.