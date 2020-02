Giacinto Mattera nuovo dirigente della Polstrada

Dall’ufficio stampa della Questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

Si è insediato in data odierna il Primo Dirigente della Polizia di Stato dottor Giacinto Mattera alla sezione Polizia Stradale di Genova. Il dirigente avvicenda il dottor Bruno Agnifili assegnato alla Polizia Stradale di Bologna.

Il dottor Mattera proveniente dalla Polizia Stradale di Nuoro, dove ha prestato servizio dal 2017, ha precedente esperienza presso la Polizia Stradale di Sassari e presso la Questura di Cagliari.

In servizio nella Polizia di Stato dal 1987, nel 1992, dopo il corso di formazione per Commissari, è assegnato alla Questura di Milano e , dal 1995 in occasione dell’istituzione del Reparto Mobile Sardegna, a quel reparto. Dopo un’esperienza presso la Missione italiana Interforze di Polizia in Albania, è assegnato alla Questura di Cagliari.

Il dirigente, dopo avere incontrato il personale del suo ufficio, è stato presentato dal dirigente superiore dottoressa Carlotta Gallo, al Signor Questore ed al Signor Prefetto della Provincia di Genova e successivamente ha incontrato il Procuratore della Repubblica dottor Francesco Cozzi.