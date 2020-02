Chiavari: raffica di furti, una fama immeritata (2)

La media dei furti subiti nelle abitazioni di Chiavari è simile a quella verificatasi in tutti i centri del Levante, come è stato detto nella recente riunione sull’ordine pubblico presieduta dal prefetto Carmen Perrotta.

Spiace apprendere che Chiavari, evidentemente a causa di questi furti sbandierati e per la conseguente fama acquisita, sia stata invitata a partecipare ad una trasmissione Rai che fa grandi ascolti e che potrebbe provocare ripercussioni anche in campo turistico. Spiace anche perché le forze dell’ordine presenti a Chiavari lavorano, si impegnano e ottengono grandi risultati anche nel campo della diffusione della droga.

Non è certo colpa del sindaco Marco Di Capua avere partecipato ad una trasmissione per chiarire il reale stato della situazione; perché se ci sono furti è giusto che la gente lo sappia per difendersi (telecamere, luci esterne alle abitazioni, allarmi).

Non crediamo neppure che la vicenda furti sia stata enfatizzata, per sfruttarla da eventuali candidati per fini elettorali. Staremo a vedere (m.m.)