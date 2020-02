Chiavari: ‘Giorno del Ricordo’, bandiere a mezz’asta

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo



A Palazzo Bianco bandiera nazionale ed europea a mezz’asta in occasione del Giorno del Ricordo (foto).

Così commenta, in una breve nota, il primo cittadino Marco Di Capua: “Persecuzioni, stragi di massa ed odio generalizzato devono farci riflettere su un periodo della storia italiana tra i più feroci. Da qui la necessità di una memoria storica per ricordare insieme tutti gli italiani che hanno perso la vita nelle foibe, perché senza memoria non può esserci futuro”.