Camogli: “Giorno del Ricordo, nessuna celebrazione”

Da Claudio Giovanni Pompei, consigliere comunale e capogruppo “Lista Camogli nel Cuore”, riceviamo e pubblichiamo

A Camogli quale momento o manifestazione di raccoglimento e memoria è stato organizzato per onorare e ricordare centinaia di italiani morti nel massacro delle Foibe, oggi che è la giornata del Ricordo di quella tragedia?

Eppure le parole del Presidente Mattarella, che di seguito cito, dovrebbero servire da indirizzo, per le menti libere.

“Il Giorno del ricordo (istituito con larghissima maggioranza dal Parlamento solo nel 2004) contribuisce a farci rivivere una pagina tragica della nostra storia recente, per molti anni ignorata, rimossa o addirittura negata: le terribili sofferenze che gli italiani d’Istria, Dalmazia e Venezia Giulia furono costretti a subire sotto l’occupazione dei comunisti jugoslavi. Queste terre, con i loro abitanti, alla fine della Seconda Guerra mondiale, conobbero la triste e dura sorte di passare, senza interruzioni, dalla dittatura del nazifascismo a quella del comunismo. Quest’ultima scatenò, in quelle regioni di confine, una persecuzione contro gli italiani, mascherata talvolta da rappresaglia per le angherie fasciste, ma che si risolse in vera e propria pulizia etnica, che colpì in modo feroce e generalizzato una popolazione inerme e incolpevole. La persecuzione, gli eccidi efferati di massa – culminati, ma non esauriti, nella cupa tragedia delle Foibe – l’esodo forzato degli italiani dell’Istria, della Venezia Giulia, della Dalmazia fanno parte a pieno titolo della storia del nostro Paese e dell’Europa”.

Lo scrittore Piero Tarticchio, invitato recentemente a parlare nel Consiglio della Regione Liguria ha ricordato la ‘balcanizzazione’, cioè “la guerra di conquista di Tito per controllare Trieste, Fiume e la Dalmazia eliminando gli italiani che abitavano quelle terre da generazioni”. Lo scrittore ha rievocato i particolari dell’assassinio del padre, prelevato nel maggio 1945 e poi giustiziato e ‘infoibato’, insieme ad altri 23 italiani che vivevano nel piccolo paese di Gallesano, la fuga precipitosa insieme alla madre a Pola e, dopo la strage di Vergarolla, la nuova fuga e la sua condizione di giovanissimo esule. “La nostra amarezza – ha aggiunto – è nel fatto che l’Italia non ha mai ricordato i martiri di quella tragedia”.

Lascio ad ognuno le riflessioni sui diversi atteggiamenti e comportamenti che le varie amministrazioni liguri ed italiane stanno adottando.