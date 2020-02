A-12: stanotte chiuso il tratto tra Rapallo e Chiavari

Dal sito di “Autostrade spa” riceviamo e pubblichiamo

Rapallo-Chiavari – Tratto Chiuso (Km 38.3 – direzione: Rosignano)

Tratto Chiuso tra Rapallo e Chiavari dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 10/02/2020 al giorno 12/02/2020 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Chiavari. Uscita consigliata provenendo da Genova: Rapallo.

Dettaglio

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, nell’ambito del piano di ispezioni e delle manutenzioni delle gallerie e per consentire un intervento sulle barriere antirumore, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Chiavari e Rapallo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-tratto Rapallo- Chiavari, verso Sestri Levante, nelle due notti consecutive di lunedì 10 e martedì 11 febbraio, con orario 22:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rapallo, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro, sulla A12, alla stazione autostradale di Chiavari;

Sulla SS1 Aurelia è in atto un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico.

Inoltre, in uscita al casello di Rapallo vige un limite massimo di altezza di 4 metri e, in piazza Pastene, in entrambe le direzioni, vige una limitazione di transito per veicoli aventi massa superiore alle 12 tonnellate.

Pertanto, i mezzi pesanti di altezza non superiore ai 4 metri e di peso non superiore alle 12 tonnellate, in uscita alla stazione d Rapallo, potranno percorrere Piazzale Genova, Via S.Anna, Via Mameli, Via della Libertà, Via dei Giustiniani, Piazza IV Novembre, Lungomare Vittorio Veneto, Via Montebello, Aurelia di Levante.

*****

Genova – Tratto Chiuso (Km 4.2 – direzione: Genova)

Tratto Chiuso tra Genova Nervi e Genova est dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 10/02/2020 al giorno 15/02/2020 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova est. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Genova Nervi.

Chiusure successive



Genova – Uscita Chiusa (Km 4.2 – entrambe le direzioni)

L’uscita di Genova est e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 12/02/2020 al giorno 13/02/2020 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Genova Nervi.

***

Riviera Sud – Area di Servizio Chiusa (Km 48.7 – direzione: Rosignano)

L’area di servizio Riviera sud e’ chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 12/02/2020 al giorno 13/02/2020 per lavori

***

Lavagna-Sestri Levante – Tratto Chiuso (Km 48.7 – direzione: Rosignano)

Tratto Chiuso tra Lavagna e Sestri Levante dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 12/02/2020 al giorno 13/02/2020 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Sestri Levante. Uscita consigliata provenendo da Genova: Lavagna.

****

Sestri Levante – Entrata Chiusa (Km 48.7 – direzione: Genova)

Sestri Levante in entrata e’ chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 13/02/2020 al giorno 14/02/2020 verso Genova per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Lavagna.

***

Riviera Sud – Area di Servizio Chiusa (Km 48.7 – direzione: Rosignano)

L’area di servizio Riviera sud e’ chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 13/02/2020 al giorno 14/02/2020 per lavori

***

Sestri Levante – Uscita Chiusa (Km 48.7 – entrambe le direzioni)

L’uscita di Sestri Levante e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 13/02/2020 al giorno 14/02/2020 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Lavagna. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Lavagna.

***

Riviera Sud – Area di Servizio Chiusa (Km 48.7 – direzione: Rosignano)

L’area di servizio Riviera sud e’ chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 17/02/2020 al giorno 18/02/2020 per lavori

***

Sestri Levante – Uscita Chiusa (Km 48.7 – entrambe le direzioni)

L’uscita di Sestri Levante e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 17/02/2020 al giorno 18/02/2020 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Lavagna. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Lavagna.

***

Sestri Levante – Entrata Chiusa (Km 48.7 – direzione: Genova)

Sestri Levante in entrata e’ chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 17/02/2020 al giorno 18/02/2020 verso Genova per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Lavagna.