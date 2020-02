Il Festival della canzone di Sanremo è nato nel 1951 con un preciso scopo: destagionalizzare. Da allora, durante la bassa stagione, non solo a Sanremo, ma praticamente in tutto l’Imperiese, per una decina di giorni c’è il tutto esaurito. In settant’anni il Tigullio non è riuscito ad avere un’idea, ovviamente diversa, ma vincente.