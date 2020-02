‘Santa’: alberi malati nel parco di Villa Durazzo, una perizia

Sempre più spesso gli alberi, in caso di pioggia o vento, si abbattono creando disagi, spesso danni. Il Comune di Santa Margherita Ligure intende verificare lo stato delle alberature. Lo scorso dicembre, infatti, a causa del forte vento ed abbondanti piogge che hanno comportato alcuni danni , in particolare lo schianto di due alberi nel parco di Villa Durazzo, poi temporaneamente e parzialmente chiuso al pubblico e riaperto nei giorni scorsi. Successivi sopralluoghi avevano richiesto una perizia descritta nella seguente determina dirigenziale.

1. Di affidare l’incarico professionale al Dott. Agr. Antonio Battolla per le lavorazioni descritte in premesse:

– perizia fitostatica su n. 12 esemplari d’alto fusto;

– predisposizione relazione agronomica e pratica di istanza di abbattimento nel parco alla competente Soprintendenza, comprensivo di studio organico compensativo con nuove essenze;

– trattamenti con micorrize, funghi, batteri simbiotici e concimi migliorativi – del sottosuolo in prossimità di circa 30 esemplari d’alto fusto;

nel parco di Villa Durazzo, per un importo di € 5.360,00 oltre cassa professionale 2% (IVA esente), così per complessivi € 5.467,20;