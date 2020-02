“Safer Internet Day”: martedì contro il cyberbullismo

Martedì 11 febbraio la Polizia di Stato, il ministero dell’Istruzione incontrerà 60.000 studenti in occasione del “Safer Internet Day”. Un’iniziativa contro il cyberbullismo. L’obiettivo delle attività di prevenzione/informazione è quello di coinvolgere, educare e formare i ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online, senza correre i rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright, all’adozione di comportamenti scorretti e pericolosi per sé e per gli altri.