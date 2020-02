Quest’anno l’autoscontro si è fermato meno a Recco e, come lo scorso anno, in posizione decentrata. Gli amici del Luna park sperano che il saluto del titolare, Marco Caroleo, significhi un arrivederci e non un addio. La sua presenza in spiaggia in inverno, sotto gli occhi di tutti, significa regalare un’attrattiva, come avviene in tanti altri Comuni del Levante.