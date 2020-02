Recco: ecco la piscina, in attesa della Coppa

A parte le imbarcazioni già trasferite nell’area della ex Iml, nessun lavoro a Punta Sant’Anna: nè nel complesso della piscina che cade a pezzi (vedi foto in basso), nè nell’area circostante dove saranno costruite tribune provvisorie a norma, capaci di 2.500 posti a sedere. Ma siamo a febbraio e sarebbe assurdo iniziare la ponteggiatura a sostegno delle tribune che dovrà essere pronta a giugno. Intanto nella vasca piena d’acqua si allena un gabbiano; buon segno perchè ad un certo punto vola in alto. Come la Pro Recco.