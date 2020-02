RASSEGNA STAMPA. Bolkestein, la Cassazione vuole le gare

Oggi, domenica 9 febbraio, auguri a Apollonia. Mercati settimanali: Moneglia. Oggi il primo giorno di Carnevale. Santi patroni, per le coliche renali San Drogone (16 aprile). Parole: zabaione (crema ottenuta facendo cuocere a bagnomaria tuorli d’uovo frullati con zucchero diluito nel marsala o altro vino dolce; usato come corroborante o complementare alla preparazione di dolci; con riferimento a scritti, accozzaglia trita e disordinata).

Il Secolo XIX. Bolkestein: sentenza della Cassazione, no al rinnovo automatico delle concessione; il caso Bagni Liggia diventa un incubo per i balneari. Tir deviati sulla viabilità ordinaria e ritardi nella riapertura dell’autostrada, un incubo; autotreno si incastra in galleria. Sbarassi per contrastare la crisi del settore (Commento. La stessa parola dà l’idea di un commercio di serie B).

Sestri Levante: rete di ristoranti di qualità per sostenere il turismo. Sestri Levante: infrastrutture incontro Valentina Ghio- Roberto Traversi. Casarza Ligure: Iml, la produzione non è ferma. Lavagna: droga, padre arrestato, figlio denunciato. Cogorno: corso per guide turistiche. Chiavari: pronto un filmato promozionale. Chiavari: lavori alle condotte idriche. Chiavari: stop alla cedolare secca, insorge Confedilizia. Chiavari: nuovi incarichi ai giovani della Lega. Chiavari: in 8000 al concorso per operatori socio-sanitari. Chiavari: martedì Giornata del Malato. Chiavari: torna in auge la Città dell’Entella.

Rapallo: ospedale ai privati, in 200 dicono no in tre ore. Portofino: Ferrero, presidente Samp, truffato; vicenda legata all’acquisto di quote del resort previsto in piazza della Libertà.

Camogli: un angolo del parco di Portofino dedicato a Sinatra (Commento. Un tentativo di rilanciare il parco?). Camogli: incontro in Comune sulla sicurezza. Recco: rifiuti in sacchi neri, multati trasgressori. Avegno: torna l’allarme lupi.

Gattorna piange Nicola Rosasco. Val Graveglia: dissesto, si investono 1.200.000 euro.