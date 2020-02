Alle 17.15 è ripreso il traffico sulla strada 227 che collega Rapallo a Santa Margherita Ligure. Tre i feriti, due uomini e una donna, tutti in codice giallo, trasportati al pronto soccorso di Lavagna. Lo scontro è stato frontale; una delle vetture per motivi al momento imprecisati, ha invaso la corsia opposta in cui sopraggiungeva il secondo automezzo.