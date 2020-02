Mattarana: grave centauro che ha perso il controllo

Dal 118 della Spezia riceviamo e pubblichiamo

Alle ore 18:20 circa richiesta di soccorso per incidente stradale in località Mattarana. Coinvolto un motociclista (G.M di anni 29) che perdeva il controllo del mezzo e cadeva rovinosamente a terra riportando un trauma cranico commotivo, trauma toracico e sospetta frattura arto superiore. Sul posto sono intervenuti la pubblica assistenza di Borghetto Vara e l’automedica Delta 3 che dopo aver stabilizzato il paziente rientrava in codice rosso attivando la shock room dell’ospedale di La Spezia.